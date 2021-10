My Hero Academia World Heroes Mission: il pubblico festeggia l'uscita internazionale

Il franchise creato da Kohei Horikoshi è al momento uno dei più redditizi dell’intera industria anime e manga. Mentre l’opera spinge verso l’atto finale e la serie anime ha recentemente chiuso la quinta stagione, la community fetseggia il debutto internazionale della terza pellicola, My Hero Academia: World Heroes Mission.

Il 6 agosto 2021, nelle sale cinematografiche giapponesi ha fatto il suo debutto il terzo lungometraggio del franchise, un film anime che tutt’oggi, a distanza di ben due mesi, sta facendo registrare incassi pazzeschi. Difatti, a circa 60 giorni dalla premiere ufficiale, World Heroes Mission è la pellicola più redditizia della saga. I dati parlano chiaro, in questo periodo le entrate registrate sono pari a quasi 30 milioni di dollari, con 2.36 milioni di spettatori nel solo territorio giapponese.

Se confrontiamo questi numeri con i due film precedenti, i risultati sono impietosi. La storia d’amore tra il franchise di Horikoshi e il cinema è cominciata nel 2018 con My Hero Academia: Two Heroes. In questo film, a cavallo tra le Stagione 2 e 3, All Might viene invitato da un suo vecchio amico in un’isola in cui si sta svolgendo una convention di gadget tecnologici. Accompagnato da Deku e dagli altri studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei, affronta un complotto ai danni del suo amico David Shield e sua figlia Melissa. Two Heroes conta incassi pari a 15.6 milioni di dollari, per un totale di 1.37 milioni di spettatori.

La saga cinematografica è poi proseguita l’anno successivo con Heroes Rising, il quale si colloca cronologicamente al termine della quarta stagione anime. In questo secondo movie debutta un nuovo gruppo criminale, che verrà sconfitto solamente grazie alla partnership tra Deku e Bakugo. My Hero Academia Heroes Rising conta entrate per 16.3 milioni di dollari e un totale di 1.35 milioni di spettatori.

I dati di World Heroes Mission sono destinati a crescere ulteriormente, data la calorosa accoglienza che il pubblico internazionale sta riservando all'uscita del film. Vi ricordiamo che, come annunciato al Romics, World Heroes Mission arriverà in Italia dal 18 al 21 novembre 2021. Vi lasciamo infine al primo trailer italiano Dynit.