My Hero Academia World Heroes Mission, quando esce in Italia il film?

Dopo My Hero Academia: Two Heroes e My Hero Academia: Heroes Rising, Izuku Midoriya e compagni sono stati travolti da una nuova missione che li ha portati fuori dal Giappone nel terzo lungometraggio della saga. Mentre nell'anime si è concluso l'arco di Endeavor, il film My Hero Academia World Heroes Mission presenta un nuovo ostacolo per gli eroi.

Il Giappone ha avuto la possibilità di vedere il film per primo, come naturale. Nelle sale nipponiche, My Hero Academia World Heroes Mission ha debuttato superando Heroes Rising, nonostante le Olimpiadi in concomitanza con i primi giorni di proiezione. Un buon risultato che conferma la voglia del pubblico della serie. Quanto toccherà aspettare per vedere My Hero Academia World Heroes Mission in Italia?

Rivediamo le date di uscita dei precedenti film per farci un'idea della situazione. Il primo film, Two Heroes, esordì in Giappone ufficialmente il 3 agosto 2018 e fu portato in Italia il 25-26 marzo 2019, quindi circa 8 mesi dopo. Heroes Rising fu invece proiettato il 20 dicembre 2019 nell'arcipelago nipponico, mentre in Italia ci sono stati svariati rinvii a causa della situazione perennemente mutevole imposta dalla pandemia da Covid-19. Nei piani iniziali, il film doveva essere proiettato a marzo 2020, appena 3 mesi dopo la proiezione giapponese.

Ciò vuol dire che, Covid-19 permettendo, tra dicembre 2021 e marzo 2022 My Hero Academia World Heroes Mission sarà disponibile in Italia.