My Hero Academia: World Heroes Mission da record in Giappone, incassati 2 miliardi di yen

My Hero Academia: World Heroes Mission è ufficialmente diventato il film della serie più redditizio in Giappone, con 2,06 miliardi di yen incassati nelle prime due settimane dal debutto. Il record precedente era detenuto da My Hero Academia: Heroes Rising, con 1,79 miliardi di yen incassati dopo due mesi e mezzo di permanenza nelle sale.

My Hero Academia: World Heroes Mission ha incassato 940 milioni di yen nel weekend di lancio (€7,3 milioni circa), strappando un totale di 720.000 biglietti e infrangendo un primo record per la serie. Ad oggi, dopo sedici giorni e tre weekend completi dal lancio del 6 agosto, il film ha incassato 2,06 miliardi di yen (€16 milioni circa) e strappato 1,58 milioni di biglietti, un risultato encomiabile che sicuramente farà felici i ragazzi di BONES.

Curiosamente, My Hero Academia è un franchise che vende molto più in occidente che in Giappone, come dimostrano i risultati al box office conseguiti dai primi due film della serie. Nel caso in cui la situazione dovesse ripetersi anche con My Hero Academia: World Heroes Mission, allora potremmo davvero iniziare a parlare di un successo commerciale di proporzioni importanti, non al livello di Demon Slayer o Dragon Ball, ma comunque degno di nota.

