My Hero Academia World Heroes Mission: l'ultima sensazionale clip prima del debutto

Mentre proseguono il loro tirocinio al fianco di Endeavor nella quinta stagione di My Hero Academia, Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, rinominati come i Tre Moschettieri, sono stati anche protagonisti di un'ultima, epica, presentazione del film World Heroes Mission, in arrivo nei cinema giapponesi il 6 agosto 2021.

A distanza quindi di poche ore dal debutto della pellicola, è stata pubblicata una breve, ma ricca di dettagli, clip promozionale con la OST originale del gruppo Asian Kung-Fu Generations. Nel video sono stati mostrati in maniera più approfondita alcuni dei combattimenti che coinvolgeranno gli studenti della Classe 1-A e anche diversi Pro Hero contro la minaccia rappresentata da Humarize no Villain, l'organizzazione criminale guidata dal pericoloso Flect Turn.

Come avvenuto nel capitolo speciale pubblicato su Manga Plus, prequel che specifica il collocamento temporale e altri dettagli che saranno presenti nella pellicola, Deku, Bakugo e Shoto dovranno collaborare e sfruttare al massimo le loro abilità per sperare di fermare i terribili piani dei Villain. Questi ultimi sono convinti sostenitori della teoria della Singolarità dei Quirk, per questo tentano di "salvare" l'umanità cercando di eliminare tali poteri, risvegliandoli tramite un gas, composto probabilmente dalla droga Trigger, incontrata precedentemente nel manga.

Per concludere vi lasciamo al simpatico omaggio al mondo dei comics nel prequel di World Heroes Mission.