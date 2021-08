My Hero Academia World Heroes Mission, la sfida di Endeavor nel capitolo prequel del film

Mentre nella serie animata Deku, Shoto e Bakugo hanno appena terminato il loro tirocinio presso l'Agenzia di Endeavor, il manga di My Hero Academia ha fatto un salto all'indietro riportando i tre aspiranti eroi alla corte del Numero Uno.

In occasione dell'uscita di My Hero Academia: World Heroes Mission, terza pellicola del franchise, Kohei Horikoshi e il suo assistente Yoko Akiyama hanno lanciato un capitolo spin-off volto a introdurre gli eventi del film.

Nel corso dello "special spin-off: Endeavor Mission", il Number One Hero viene contattato dalla World Heroes Association, un'organizzazione mondiale di eroi che si sta riunendo per sventare un complotto. Prima di essere informati sui dettagli della missione, però, ai tirocinanti del Flame Hero viene affidato un compito: colpire il loro maestro.

Se non dovessero completare questa sfida, Midoriya, Bakugo e Todoroki verrebbero esclusi dalla missione speciale. "Fallite questo test e resterete a casa. Se volete seguirmi, dovete colpirmi entro tre minuti", spiega Endeavor.

Dopo un primo momento di sbigottimento, in cui i tre non riescono nemmeno a sfiorare il No.1, alla fine Deku, Kacchan e Shoto riescono nel loro obiettivo. La sfida di Endeavor è stata superata, che la World Heroes Mission abbia inizio! Vi lasciamo ai dettagli sul capitolo prequel del terzo film e ad alcuni omaggi al mondo dei comics scovati in questo extra di My Hero Academia.