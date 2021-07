My Hero Academia World Heroes Mission: uno sguardo approfondito ai villain della pellicola

A pochissime settimane dall'uscita nelle sale cinematografiche giapponesi, My Hero Academia: World Heroes Mission continua a far parlare di sé. In particolare, le ultime informazioni sulla terza pellicola del franchise sono tutte rivolte al nuovo gruppo criminale che minaccerà la Hero Society globale.

Sul sito ufficiale del film sono emersi i dettagli completi sui villain che, guidati dal malvagio Flect Turn, già apparso in azione My Hero Academia 5x16, attaccheranno le principali città mondiali. La nuova organizzazione criminale, il cui obiettivo è far sparire i Quirk dal mondo, si farà chiamare con l'appellativo di Humanize.

A farne parte, oltre al leader Flect Turn, al momento vi sono altri 5 personaggi inediti. Beros, fedelissimo al capo gruppo, possiede un'Unicità che gli consente di trasformare la sua mano in un arco, oltre che controllare gli oggetti che spara attraverso di esso. Al suo fianco troviamo Sidero, il quale crea gigantesche palle di ferro che utilizza facendole roteare violentemente in battaglia.

Flect Turn potrà contare poi sul Quirk di Serpenters, due gemelli che riescono a creare spade enormi. Il più pericoloso pare essere Leviathan, che, simile a un Nomu, può controllare i flussi d'acqua. Infine, vi è Allen Kay, ricercatore scientifico che pare agire per il gruppo.

Tra i personaggi inediti, però, apparirà anche Clair Voyance, Pro Hero di Oseon. Dall'aspetto fin troppo simile a quello di Kaminari (c'è qualche sorta di legame di parentela?), il suo Quirk le permette di osservare anche attraverso i muri.

Tra le varie location di My Hero Academia World Heroes Mission pare mancare l'Italia. Dovremo dire addio al sogno di vedere un eroe professionista nostrano? Ecco il secondo trailer ufficiale di My Hero Academia World Heroes Mission.