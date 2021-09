My Hero Academia: World Heroes Mission supera un altro record al botteghino

I Tre Moschettieri hanno colpito ancora una volta. La terza pellicola dedicata all'universo creato da Kohei Horikoshi, My Hero Academia: World Heroes Mission ha superato il suo precedente record d'incassi, che si attestava attorno ai 23 milioni di dollari statunitensi, sottolineando un'interessante crescita della popolarità di Deku e compagni.

La nuova missione che ha coinvolto molti Heroes e anche Pro Heroes oltreoceano ha infatti raggiunto la cifra di 28 milioni di dollari statunitensi, circa 3.1 miliardi di yen al cambio attuale. Un risultato impressionante, ottenuto anche grazie alla vendita di più di 2 milioni di biglietti nello scorso fine settimana in Giapponese.

Considerando che le due pellicole precedenti, Two Heroes e Heroes Rising non avevano raggiunto i 2 miliardi in tutto il mondo, e che World Heroes Mission deve ancora debuttare nelle sale americane ed europee, si tratta di un traguardo estremamente importante per il franchise di Horikoshi.

Dei particolari diversi rispetto ai due film sopracitati, che potrebbero aver contribuito a questa maggior affluenza nelle sale, sono probabilmente l'aggiunta di una nuova organizzazione criminale che agisce a livello mondiale, la Humarize no Villain, una maggior attenzione riservata al concetto di Singolarità dei Quirk, e le diverse ambientazioni dove Midoriya e compagni si ritroveranno.

Per concludere vi lasciamo al commento di Horikoshi dopo la visione del film.