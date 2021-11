My Hero Academia World Heroes Mission torna nei cinema italiani per il weekend!

La scorsa settimana è stata segnata dal debutto nei cinema italiani di My Hero Academia - The Movie: World Heroes Mission, terzo film della saga che ha riscontrato grande successo tra il pubblico italiano. La calorosa accoglienza ricevuta ha portato Dynit e Nexo Digital a riproporre la pellicola in altre due date!

World Heroes Mission torna nel fine settimana italiano! Come annunciato sui propri social network, infatti, Dynit e Nexo Digital ripropongono il terzo film del franchise in altre due date, sabato 27 e domenica 28 novembre 2021. Chi ha perso la premiere, ha la grande occasione di recuperare quello che è stato definito come il migliore tra i tre film di My Hero Academia finora usciti.

Una produzione di TOHO Animation e Studio BONES, responsabile anche della serie anime, My Hero Academia: World Heroes' Mission è stato accolto con grande calore dal pubblico italiano. Nella quattro giorni di distribuzione, sono stati oltre 35 mila i fan che si sono recati nelle sale cinematografiche italiane. Gli incassi generati dal terzo film, per Dynit e Nexo Digital, hanno oltrepassato i 300 mila euro. Nella giornata d'esordio, ha ottenuto il quarto posto al box office italiano.

Visto il grande successo, My Hero Academia: World Heroes' Mission, film che vede coinvolti Deku, Shoto e Bakugo in una crisi di portata internazionale, verrà riproposto in questo weekend. Se avete perso quello che è stato uno dei film anime di maggiore successo nel 2021, questa replica in due giornate è un'opportunità imperdibile. Se invece avete già visto la pellicola nelle prime quattro date, fateci sapere cosa ne pensate con un commento nel box sottostante!

Vi salutiamo lasciandovi all'illustrazione omaggio del disegnatore di Venom per World Heroes Mission.