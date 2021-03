My Hero Academia: World Heroes Mission, il trailer nasconde un omaggio a Star Wars

È un periodo molto intenso e ricco per la serie My Hero Academia, che oltre al ritorno dell'anime con il primo episodio della quinta stagione, un filler realizzato molto bene dal punto di vista tecnico, è tornata sulla sfera cinematografica con il trailer ufficiale del film World Heroes Mission, nel quale è presente un riferimento a Star Wars.

Come i due film precedenti infatti, anche quest'ultimo porterà Deku, Bakugo, Shoto e i loro compagni in una nuova ambientazione, chiamata Oseon. Se vi stesse chiedendo dove avete già sentito questo nome, è nella fortunata saga cinematografica di Star Wars, creata da George Lucas verso la fine degli anni '70. Sembra infatti che Kohei Horikoshi, grande fan della storia di Luke e Anakin Skywalker, abbia voluto appositamente inserire diversi riferimenti come appunto il nome Oseon, ovvero un pianeta che si trova nella Centralità, parte dei Territori dell'Orlo Esterno.

Si sa ben poco effettivamente del pianeta Oseon, ovvero che è possibile raggiungerlo passando per Kessel o per la stazione Junkfort, e soprattutto che è un luogo molto frequentato dai contrabbandieri che abbiamo incontrato più volte nei film di Star Wars. Cosa ne pensate di questo particolare omaggio ad una delle più grandi saghe della storia del cinema? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che la pellicola World Heroes Mission uscirà ad agosto, e vi lasciamo al primo trailer che ha mostrato un Deku assassino.