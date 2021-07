My Hero Academia: World Heroes Mission, il trailer ufficiale del nuovo film

Dopo Two Heroes e Heroes Rising, l'avventura di My Hero Academia al cinema non si ferma. Mentre è in corso in televisione la quinta stagione di My Hero Academia, Deku e gli altri personaggi si preparano anche a una missione speciale e che li vedrà impegnati in campo internazionale nel film My Hero Academia: World Heroes Mission.

Dall'annuncio a oggi abbiamo assistito pian piano alla divulgazione di varie informazioni su My Hero Academia: World Heroes Mission. Dapprima sono stati svelati i character design di Deku, Bakugo e Todoroki, ancora una volta i tre personaggi più in vista dell'anime, poi degli altri personaggi e infine dei villain Ryukyu e della sua organizzazione.

Il trailer di My Hero Academia: World Heroes Mission porta tutti questi personaggi in azione. Nel video di quasi due minuti disponibile in alto, la produzione fa risaltare alcuni degli elementi focali della pellicola, concentrandosi sui tre protagonisti e sul villain ma facendo vedere in azione anche Endeavor e Hawks e gli altri ragazzi della 1-A della Yuei, che non rimarranno a guardare.

My Hero Academia: World Heroes Mission sarà proiettato il 6 agosto 2021 nelle sale giapponesi mentre dovremo attendere una data futura per la proiezione italiana.,