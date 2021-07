My Hero Academia World Heroes Mission: i Tre Moschettieri in questi wallpaper promozionali

In attesa dell'imminente debutto giapponese di My Hero Academia: World Heroes Mission, sul sito ufficiale della terza pellicola sono stati pubblicati tre fantastici wallpaper che rappresentano i Tre Moschettieri.

Il terzo film di My Hero Academia porterà la Hero Society a confrontarsi contro una grandissima minaccia, un organizzazione criminale, la Humarize no Villain, che segue il credo del Doomsday Quirk. Secondo questa teoria, di generazione in generazione le Unicità diverranno sempre più potenti, fino a distruggere il mondo. Per anticipare questo cataclisma, il malvagio Flect Turn intende accelerare il processo con un misteriosa gas nocivo, basato sulla droga Trigger.

La Humarize no Villain attaccherà diverse location globali, tra cui gli Stati Uniti, l'Egitto e Singapore. Per difendere queste città mondiali, verranno dislocati i ragazzi della Classe 1-A, accompagnati dai Pro Heroes giapponesi e locali. Ambientazione principale degli eventi del film sarà il paese fittizio di Oseon, luogo in cui Deku, Bakugo e Shoto, guidati da Endeavor, dovranno fermare i villain.

Questo trio di protagonisti è al centro di un nuovo progetto promozionale. Ognuno di essi, accompagnato dal rispettivo mentore, è il protagonista di un bellissimo wallpaper per dispositivi mobile. Le illustrazioni, che trovate in calce all'articolo, sono dedicate a Bakugo e Best Jeanist, Deku e All Might e Shoto ed Endeavor. Unendo orizzontalmente le tre immagini si va forma uno spettacolare artwork.

In attesa del 6 agosto, data di uscita del film nelle sale cinematografiche giapponesi, vi lasciamo al trailer di My Hero Academia World Heroes Mission e a uno sguardo approfondito sui villain della terza pellicola.