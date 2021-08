My Hero Academia: World Heroes Mission è già un trionfo: oltre 1 milione di spettatori

My Hero Academia: World Heroes Mission è approdato nei cinema in Giappone da ormai un paio di giorni e Studio BONES e i produttori hanno già iniziato a tirare le somme sulla pellicola. In circa una settimana l'ultimo lungometraggio originale ispirato alla saga di Kohei Horikoshi ha già segnato un nuovo record per il franchise.

Il debutto di My Hero Academia: World Heroes Mission nel primo fine-settimana è stato straordinario, il migliore dei tre film attualmente realizzati da Studio BONES, anche se tuttavia non è riuscito a superare né Evangelion 3.0 + 1.0 né tantomeno Belle di Mamoru Hosoda nelle sole prime 24 ore dalla distribuzione al cinema.

Ad ogni modo, i risultati al botteghino del film restano positivi e con un discreto margine di miglioramento nelle prossime settimane. Attraverso un comunicato, infatti, lo staff del film anime ha fatto sapere che in appena 7 giorni la pellicola ha richiamato nelle sale giapponesi oltre 1 milione di spettatori. Un'ottima notizia per i fan della saga e per il futuro del franchise che, visti questi numeri, proseguirà di certo sul grande schermo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi numeri per My Hero Academia: World Heroes Mission, vi aspettavate dei risultati del genere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al commento di Horikoshi.