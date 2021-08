My Hero Academia World Heroes Mission, un triplo Plus Ultra nel capitolo prequel

Mentre My Hero Academia: World Heroes Mission sta sbancando i botteghini giapponesi, Kohei Horikoshi e il suo assistente Yoko Akiyama hanno lanciato un capitolo speciale con cui sono stati introdotti gli eventi del terzo film. Ecco l'ardua sfida a cui sono stati sottoposti i Tre Moschettieri!

Lo special, prequel della pellicola, illustra come i tre aspiranti eroi siano stati reclutati nella World Heroes Association. Alcuni membri dell'istituzione hanno contattato Endeavor per organizzare una missione su larga scala; solamente i migliori possono prendervi parte.

Per poter partecipare a questa segretissima missione, Deku, Shoto e Bakugo devono completare un test: colpire il Number One Hero giapponese entro tre minuti. Attivato il timer, uno alla volta i tre si lanciano all'assalto. Il primo di essi è ovviamente Bakugo, che prova ad attaccare dall'alto. Endeavor, però, non gli lascia nemmeno il tempo ad avvicinarsi.

A fare il suo tentativo è poi Shoto, il quale come al solito attacca utilizzando il suo ghiaccio. Con un solo gesto della mano, il Flame Hero se ne disfa. Tocca poi a Deku, che cerca di attaccarlo alle spalle. Senza neppure il bisogno di voltarsi, Endeavor lo respinge.

I tre, allora, decidono di attaccarlo all'unisono, ma espandendo la portata delle sue fiamme il No.1 li mette al tappeto. Con un solo minuto rimasto, la situazione sembra disperata, e i tre uomini della WHA chiedono che la sfida venga conclusa anzitempo.

Endeavor, però, sa bene che i suoi tirocinanti non intendono mollare l'ossa. Al motto di "Plus Ultra!", i Tre Moschettieri si rialzano, e uno dietro l'altro, infilano dei colpi al Flame Hero, appena prima che il timer suoni. La sfida è vinta, la missione internazionale può prendere il via! Ecco gli incassi del film World Heroes Mission.