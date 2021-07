My Hero Academia World Heroes Mission: ecco i villain del film! Il leader entra in azione

Manca ormai pochissimo a My Hero Academia: World Heroes Mission, terza pellicola del franchise che si lega a doppio con l'arco di Endeavor e My Villain Academia. Come ponte di collegamento tra il film e l'adattamento animato, un breve frame della Stagione 5 ha introdotto il gruppo di villain che minaccerà la Hero Society.

In una scena post-credit di My Hero Academia 5x16, episodio anime original che si concentra sul team guidato da Ryukyu, c'è stata un inquietante presentazione di Flect Turn, l'antagonista principale della terza pellicola. Il leader del gruppo di villain, che si scontrerà con i Tre Moschettieri, pare essere dietro alla droga Trigger, un piano che però è già stato sventato dalla collaborazione tra Selkie e l'agenzia dell'eroina drago. Il criminale dalla pelle celeste tuttavia non desta alcuna preoccupazione: il "piano per la salvezza dell'umanità sta per cominciare".

Flect Turn sarà a capo di una misteriosa organizzazione chiamata "Humanize no Villain", un gruppo di villain che intende distruggere il mondo dei Quirk attaccando le principali città mondiali. A difendere la società troveremo Pro Heroes da tutto il mondo, come ad esempio Salaam e Big Red Dot, rispettivamente eroe dell'Egitto e del Singapore.

Lo Humanize no Villain è composto, oltre che dal leader, da cinque nuovi villain, ossia Belos, Sir Pentas, Shidero, Leviathan e Allen Kay, recentemente presentati su Twitter. A contrastarli troveremo però anche una figura inedita, Claire Voyance, che difende la città fittizia di Oseon. Cosa ne pensate del debutto di Flect Turn e dei suoi uomini?