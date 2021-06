My Hero Academia World Heroes Mission, il villain principale ha un volto e una voce

Dopo due film apprezzati molto dal pubblico giapponese, il brand di My Hero Academia sta per fare il suo terzo esordio al cinema con una storia inedita. Ad agosto 2021 sarà infatti proiettato nelle sale nipponiche My Hero Academia: World Heroes Mission che come di consueto avrà la sua dose di nuovi personaggi e antagonisti.

Uno dei primi personaggi inediti di My Hero Academia: World Heroes Mission ad essere stato svelato è stato Rody, ma nel poster successivo è stato introdotto finalmente anche l'antagonista di turno. Nella locandina del film di My Hero Academia si intravedeva un personaggio a tinte blu, solo parzialmente visibile, ma ora il sito ufficiale ha pubblicato il character design, il nome e il doppiatore di questo individuo.

Il leader dell'organizzazione criminale che vuole mettere a rischio l'intero mondo è Flect Turn, un personaggio disegnato da Kohei Horikoshi stesso. In basso potete osservare il character design dell'antagonista, un uomo dalla pelle blu elettrica, con capelli corti e baffi a saetta, che indossa due tipologie di abiti che lo rendono molto simile al capo di un culto religioso.

Flect Turn sarà doppiato da Kazuya Nakai, che ha già partecipato ad anime come Gintama, Naruto: Shippuden ed è, soprattutto, il doppiatore di Roronoa Zoro in ONE PIECE. Un villain quindi che avrà una voce famosa e potente. Deku e i suoi compagni avranno quindi una grossa gatta da pelare anche stavolta.