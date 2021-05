My Hero Academia: World Heros Mission: aspiranti eroi ed Hero nella nuova visual ufficiale

Ogni aspirante eroe del gioiellino di Kohei Horikoshi, indirettamente e non, ha trovato un mentore da cui apprendere i segreti per diventare veri e propri professionisti del settore. In My Hero Academia: World Hero Mission vediamo 3 dei personaggi principali dell'opera insieme ai loro eroi di riferimento.

Ormai è un dato di fatto che All Might sia il mentore di Deku, nonostante quest'ultimo abbia appreso moltissimo da altri personaggi come Sir Nighteye e Gran Torino. Per quanto riguarda Bakugo, invece, il nostro aspirante Hero è cresciuto sotto la tutela di Beast Jeanist durante il tirocinio, basti pensare che l'input per il suo nome da eroe gli è stato dato proprio dal n°3. Il legame tra Endeavor e Todoroki, molto travagliato sin dall'inizio della storia, è parte dell'evoluzione della scrittura di Horikoshi sensei che sta sfruttando il loro rapporto per far crescere ulteriormente l'attuale Hero n°1 e lo stesso Shoto.

A tal proposito, loro 3 sono stati recentemente proposti in una nuova locandina promozionale per My Hero Academia: World Hero Mission, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, dove i tre aspiranti eroi sono ritratti insieme ai loro mentori di riferimento. I produttori del film, infatti, hanno deciso di regalare a coloro che acquisteranno il biglietto della pellicola prima dell'uscita al cinema un un'immagine dedicata con una delle 3 accoppiate in questione.

