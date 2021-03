My Hero Academia: World Heros Mission: Deku è un assassino nel primo trailer del film

L'Anime Japan 2021, una delle manifestazioni più importanti in termini di annunci di anime e manga, è finalmente iniziato. L'evento è iniziato col botto, ovvero con uno dei progetti più attesi dai fan del gioiellino di Kohei Horikoshi, My Hero Academia: World Heros Mission, il terzo film legato al franchise.

Lo scorso numero di Weekly Shonen Jump aveva sciolto le riserve sul nome del film che andava a sostituire il provvisorio "I Tre Moschettieri" con "World Heroes Mission". Il lungometraggio debutterà ufficialmente il prossimo 6 agosto in Giappone, mentre non sappiamo se il film uscirà o meno in Italia dopo il recente approdo su Netflix di My Hero Academia: Heroes Rising.

Ad ogni modo, l'evento è stato protagonista con un primo trailer promozionale della terza pellicola legata alla celebre opera di Kohei Horikoshi, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Nei pochi secondi del PV, dunque, vediamo Deku accusato di essere un assassino, notizie da tutto il mondo che parlano di una crisi globale, un individuo ergersi nell'oscurità e infine gli Heroes uniti in un attacco congiunto. Tuttavia, è ancora presto per individuare i temi e la trama della pellicola, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane. Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che Horikoshi sensei si è occupato di supervisionare personalmente i lavori sul lungometraggio.

E voi, invece, che aspettative avete per questo film? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.