My Hero Academia: World Heros Mission è il titolo del terzo film che uscirà ad agosto

Si intitolerà My Hero Academia: World Heros Mission il terzo film legato al franchise ideato da Kohei Horikoshi e conosciuto precedentemente come "I Tre Moschettieri". In occasione dell'uscita del nuovo numero di Weekly Shonen Jump sono emerse alcune novità sulla pellicola e sulla sua data d'uscita.

Proprio com'era stato preannunciato qualche giorno fa, le novità sul terzo film di My Hero Academia sono arrivate puntuali e maggiori dettagli sono previsti in occasione dell'uscita dell'episodio 0 della stagione 5. Con i primi leak di Weekly Shonen Jump, infatti, sono trapelate alcune informazioni sul progetto cinematografico in cantiere per Studio Bones che narrerà un evento inedito.

Per l'occasione è stata inoltre svelata la nuova locandina promozionale del film, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che mostra Deku, Bakugo e Todoroki lanciarsi da un elicottero con alle spalle Hawks ed Endeavor. Il film in questione sarà personalmente supervisionato da Koehi Horikoshi, l'autore del manga, e approderà sul grande schermo in Giappone il 6 agosto 2021. Attualmente non abbiamo alcuna notizia circa un possibile approdo del lungometraggio anche in Italia, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.

Per quanto riguarda la collocazione degli eventi del film, essi sembrano essere legati all'arco narrativo precedente alla Guerra contro il Fronte di Liberazione del Paranormale. E voi, invece, cosa ne pensate di questa Key Visual? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.