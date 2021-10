My Hero Academia, la wrestler Jade Cargill nei panni di Mirko in un cosplay eccelso

In occasione della notte di Halloween, i ragazzi di tutto il mondo si sono travestiti da zombie, vampiri o mummie. La star del wrestling Jade Cargill, però, lo ha fatto in modo differente: ecco la sua entrata sul ring nei panni dell'eroina coniglio di My Hero Academia, Mirko!

L'atleta professionista e fitness model Jade Cargill, che al momento è sotto contratto con la federazione di wrestling AEW, concorrente della più nota WWE, è arrivata allo stadio dove di lì a poco si sarebbe esibita mostrando i suoi muscoli in un cosplay di My Hero Academia.

Come potete vedere dalle foto scattate nell'evento promozionale per la sua apparizione su AEW Rampage, la wrestler Cargill si è cimentata nell'assumere le sembianze dell'eroina coniglio Mirko, che stando alle parole di Kohei Horikoshi sarà una delle grandi protagoniste della Stagione 6 di My Hero Academia.

Jade Cargill si è dimostrata essere una perfetta Mirko, sia nelle pose e nell'atteggiamento assunti, che nelle sembianze fisiche. Difatti, esattamente come la protagonista di My Hero Academia, anche Jade possiede un fisico degno di nota, messo in mostra esibendosi in un doppio bicipite a sfiorare le orecchie da coniglietta.

Secondo voi, è una Mirko migliore di Megan Thee Stallion, rapper statunitense nota per la sua passione verso la Hero?