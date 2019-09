My Hero Academia: il wrestler della WWE 'Ricochet' elogia l'anime con un tweet!

My Hero Academia ha pubblicato da poco il secondo trailer ufficiale della stagione 4, pronta a debuttare il prossimo 12 ottobre. A tal proposito, il wrestler della WWE Trevor Mann, conosciuto con il soprannome di "Ricochet", ha parlato della serie condividendo un post sul suo profilo Twitter, seguito da più di 200.000 persone.

Nel tweet, visibile per intero in calce all'articolo, il wrestler ha scritto: "Ho finalmente finito Dragon Ball Super, bellissimo! Adesso ho iniziato My Hero Academia, sto guardando il settimo episodio e sono in fissa! Grazie mille Funimation!".

Negli ultimi tempi la fanbase di My Hero Academia è cresciuta in maniera incredibile, riuscendo addirittura a far appassionare molte star sportive. Al panel del Comic-Con 2019 ad esempio, sono intervenuti anche Adam Gettis e Marcus Davenport, le due star della NFL. A testimonianza della crescita del mondo degli anime nel meantream globale inoltre, possiamo ricordare anche la recente news riguardante il calciatore del Tottenham Serge Aurier, che ha da poco modificato la sua immagine di profilo Instagram sostituendola con quella di Rufy, il protagonista di ONE PIECE.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che il wrestler Ricochet conta nel suo palmares un impressionante numero di trofei e cinture, conquistate nei suoi 13 anni di carriera da lottatore. Ad oggi il wrestler milita per il programma televisivo RAW.

E voi cosa ne pensate? Siete felici del crescente successo degli anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!