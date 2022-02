My Hero Academia x Attack on Titan: un cosplay originale di Dabi versione gigante

I lettori e spettatori di My Hero Academia hanno visto, nel corso dell'opera, tanti nemici. Alcuni di questi sono già stati catturati e resi inoffensivi dai vari eroi. I più temibili rimangono però i soldati al servizio di Tomura Shigaraki, quelli della League of Villain che faranno da nemici finali della storia creata da Kohei Horikoshi.

Il più misterioso è stato Dabi per lungo tempo, anche se poi anche questo nemico ha ricevuto un paio di capitoli di approfondimento dove è stato finalmente svelato il suo passato e che legame ha con certi personaggi importanti di My Hero Academia. In ogni caso, Dabi è sempre stato uno dei personaggi preferiti dai fan e su di lui si sono basati in tanti per realizzare dei cosplay.

Ora però la fan Geeky ha deciso di dare un tocco diverso a questo personaggio di My Hero Academia. Infatti, il suo cosplay trasporta Dabi nel mondo di Attack on Titan. Prendendo come base la forma del gigante d'attacco di Eren Jaeger, protagonista della serie di Hajime Isayama, Geeky usa il bodypaint per riprodurre i colori di Dabi e i suoi elementi principali. Il risultato è quindi un Dabi versione Gigante d'Attacco in questo cosplay che unisce My Hero Academia e Attack on Titan.

Rimanendo in ambito creativo, non perdetevi i migliori cosplay lowcost di Attack on Titan.