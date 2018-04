My Hero Academia x Avengers: Infinity War, cosa hanno in comune Bakugo e Iron Man?

Prosegue la collaborazione tra l'anime di My Hero Academia e Avengers: Infinity War: il nuovo video che ci perviene dalla Rete mette a paragone Katsuki Bakugo e Iron Man, ma cosa avranno mai in comune questi due eroi? Sentiamo cosa ne pensano All Might e Bakugo stesso.

Come viene spiegato nella clip, in cui Katsuki esplica i poteri, le origini e il background del supereroe dietro la cui identità si cela il miliardario Tony Stark, Iron Man utilizza raggi e svariate altre armi per creare grosse esplosioni, senza contare che utilizza delle propulsioni da mani e piedi per permettergli di volare.

Anche il giovane e burbero Bakugo, per sua stessa ammissione, produce esplosioni dalle mani che gli permettono di applicare il suo potere in svariati ambiti: non solo può attaccare e generare pericolose esplosioni ai danni dei suoi avversari ma, proprio come Iron Man, è capace di sfruttare piccole esplosioni per spingersi in avanti o librarsi in aria.

Anche sul versante caratteriale i due, in fondo si somigliano: Tony Stark, così come Katsuki Bakugo, è un personaggio estremamente egocentrico e superbo, anche se non raggiunge gli scatti d'ira che il rivale di Midoriya Izuku sfoggia in quasi ogni puntata.

Potremmo quasi affermare che Bakogu sia un incrocio tra Iron Man e Hulk. Voi cosa ne pensate? Intanto, in calce, potete ammirare il video che celebra la collaborazione My Hero Academia x Avengers: Infinity War, ci cui abbiamo già visto una clip che confronta Todoroki con Thor.