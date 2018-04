My Hero Academia x Avengers: Infinity War, Uraraka è come la Vedova Nera!

Lo staff di animazione del franchise di My Hero Academia sta proseguendo la partnership commerciale tra l'anime ispirato al manga di Kohei Horikoshi e l'ormai imminente Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Russo per i Marvel Studios. Il nuovo video paragona Ochaco Uraraka alla Vedova Nera.

La clip promozionale è introdotta come sempre dal prode All Might, che lascia poi spazio a Ochaco Uraraka per commentare il nuovo confronto che la vede protagonista: dopo essere intervenuta in altri video precedenti, è ora il suo turno di stare sotto i riflettori.

Nella clip, il cui link al video è presente nel tweet che trovate in calce all'articolo, Uraraka viene paragonata niente di meno che a Vedova Nera. Le due hanno, alla lontana, forse qualche carattere estetico simile: il taglio di capelli e la tuta attillata che ne risalta le forme, per esempio. Ma, a detta di Ochaco, le due hanno attraversato un processo di formazione simile.

Natasha Romanoff è cresciuta in Russia addestrandosi nello spionaggio e sottoponendosi a una vita a dir poco rigida e crudele, ma la sua formazione è avvenuta all'insegna di addestramenti durissimi e all'esperienza nella cosiddetta Stanza Rossa. Anche Uraraka, durante l'apprendistato pratica presso degli eroi professionisti nella Stagione 2 di My Hero Academia, a suo dire ha dovuto affrontare prove piuttosto ardue per superare l'allenamento.

Ricapitoliamo: Shoto Todoroki come Thor Odinson, Katsuki Bakugo come Iron Man, Midoriya Izuku come Captain America, Tensei Iida come Doctor strane e ora Ochaco Uraraka come Vedova Nera. Siete d'accordo?