My Hero Academia x Avengers: Infinity War, un video paragona Todoroki a Thor!

Prosegue la partnership commerciale tra My Hero Academia e Avengers: Infinity War, rispettivamente adattamento anime del manga di Kohei Horikoshi e nuovo cinecomic corale dei Marvel Studios. Un recente video paragona Shouto Todoroki al potente Thor, interpretato al cinema da Chris Hemsworth.

Nella clip, infatti, vediamo All Might introdurre di nuovo la collaborazione tra l'anime di My Hero Academia e Avengers: Infinity War, introducendo poi un paragone tra Todoroki e Thor. I due sembrano, all'apparenza, due eroi molto diversi, ma in realtà le riflessioni di Shoto circa la psicologia dei due è piuttosto simile.

Il giovane compagno di Midoriya Izuku di My Hero academia afferma che Thor è un eroe che in origine era borioso e pieno di sé, adombrato da un padre carismatico ed esigente nei suoi confronti, e che soltanto dopo un percorso di redenzione capisce cosa siano davvero valori come umiltà e coraggio. Se ci pensiamo, anche Todoroki ha attraversato un percorso simile, durante il Torneo Sportivo della U.A. che lo ha visto scontrarsi con la determinazione di Deku.

Shoto afferma anche che, nonostante il potere di Thor di controllare i fulmini lo renda in realtà più simile a Kaminari, la loro sinergia con poteri elementali (che, in Todoroki, si riflette nel controllo di ghiaccio e fuoco) è in realtà a sua volta molto simile. Tuttavia, per completare il quadro, a Todoroki manca la presenza di un fratellastro perfido, mentre invece Thor ha nel personaggio di Loki una nemesi storica e acerrima.

Che ve ne pare? È un paragone calzante, quello tra i due eroi di My Hero Academia e Avengers Infinity War?