My Hero Academia x Hello Kitty: cancellati gli attesissimi Funko Pop crossover

La pandemia mondiale generata dal coronavirus ha colpito pesantemente tutta l'industria degli anime, con molte serie che sono state posticipate ed eventi attesissimi cancellati definitivamente. Ultima vittima di queste cancellazioni, come comunicato dall'azienda americana Funko, è la linea crossover My Hero Academia x Hello Kitty.

Un buon numero di preordini di Funko Pop esclusivi relativi alla gatina albina più famosa al mondo che si sarebbe vista nei panni di All Might e Ochaco sono stati purtroppo cancellati. L'ultimo grande crossover che ha visto coinvolto la gattina più redditizia al mondo è stato l'improbabilissimo scontro fra Hello Kitty e un Gundam, creato per celebrare i quarant'anni della serie Mecha. Tale bizzarro incontro aveva portato alla creazione di diverso merchandising relativo all'evento, culminato con una gigantesca lotta animata tra il felino bianco e il protagonista della prima serie Gundam.

Mentre il crossover fra i brand di My Hero Academia ed Hello Kitty a quanto sembra non avrebbe dovuto godere di una versione celebrativa animata, la Funko avrebbe però voluto creare dei bellissimi pezzi unici. L'utente twitter @DisFunko ha voluto condividere però la notifica ricevuta dall'azienda Hot Topic per la cancellazione del preordine dei modellini esclusivi in cui pare di capire che per ora non è previsto nemmeno un rilascio in un secondo momento.

Se come comunicato da Hot Topic questi preordini esclusivi sono stati annullati, lo stesso non si può dire da quelli distribuiti da Gamestop. La catena di videogiochi e gadget ha tenuto a sottolineare che nei loro store è ancora possibile acquistare le due versioni esclusive (seppur nelle versioni Sanrio), eccezion fatta per la versione diamond.

Eravate anche voi in attesa di questo crossover? Nel frattempo sono disponibili i nuovi Funko Pop della prima serie di Yu-Gi-Oh!.