My Hero Academia x Marvel: 7 personaggi che si rifanno a quelli della Casa delle Idee

La passione di Kohei Horikoshi verso i fumetti Marvel e DC Comics non è certo un segreto, così come è alla luce del giorno il fatto che alcuni dei protagonisti di My Hero Academia siano stati ispirati proprio dall’infinito universo narrativo della Casa delle Idee.

Non molto tempo fa vi abbiamo svelato gli easter di egg Star Wars presenti in My Hero Academia. Tuttavia, l’opera di Horikoshi è ancor più legata al mondo Marvel. D’altronde il segreto del successo di My Hero Academia risiede proprio nell’unire il manga giapponese al comics statunitense.

L’esempio più lampante è Twice, una palese reference all’irriverente Deadpool. Il personaggio di Horikoshi non solo somiglia esteticamente a quello Marvel, ma gli è simile anche dal punto di vista caratteriale, con entrambi che soffrono di disturbi della personalità. A proposito, sapevate che Deadpool ha incontrato All Might in un manga Marvel ufficiale?

Istinto e aspetto animalesco, e intelligenza sovraumana. Non parliamo di Beast degli X-Men, ma di Jurota Shishida della Classe 1-B. Così come il personaggio Marvel, lo studente dello Yuei è un individuo che trae il meglio dalle due razze di se stesso.

Spider-Man è uno degli eroi classici e più amati dei comics Marvel. In My Hero Academia non c’è alcun eroe ragno, ma Tsuyu Asui gli è simile in tutto e per tutto. Come Peter Parker possiede il potere di un ragno, Froppy possiede quello di una rana. Ma questo non è l’unico aspetto che accomuna i due personaggi. La posa tipica di Tsuyu-chan, in cui si accovaccia con le braccia tra le gambe, è un chiaro tributo all’Uomo Ragno.

David e Melissa Shield ri rifanno all’agenzia di intelligence S.H.I.E.L.D., un’organizzazione che protegge il mondo Marvel nell’ombra. I membri di questo gruppo includono spie e assassini abilissimi, ma anche brillanti scienziati, proprio come i due protagonisti del film My Hero Academia: Two Heroes.

Altri personaggi che ricordano quelli Marvel sono Slice di My Hero Academia: Heroes Rising, la quale è pressoché identica a Medusa, e Aoyama, il cui potere è molto simile a quello di Ciclope.

Infine, troviamo altre due palesi citazioni alla Casa delle Idee. Quando Izuku si rivolge a Mei, il genio della sezione supporto, questa gli fa dono di una armatura potenziata che ricorda quella originale di Iron Man. All Might non è il solo eroe preferito di Katsuki Bakugo. Come vedete dal tweet in calce, Kacchan indossa una maglietta su cui è inciso un logo che ricorda da vicino quello di The Punisher. E voi avete notato qualche altro easter egg?