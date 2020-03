My Hero Academia e gli X-Men s'incontrano in uno splendido cosplay

Nel corso di questi ultimi anni, l'apprezzatissimo manga My Hero Academia di Kōhei Horikoshi ha saputo conquistare milioni e milioni di lettori sparsi in ogni angolo del globo, un meritato successo fattosi ancor più vistoso con il sopraggiungere di un adattamento anime a tema oramai giunto alla quarta stagione.

L'indiscusso successo ottenuto dalla produzione ha nel tempo portato innumerevoli fan a lasciarsi andare in un infinito susseguirsi d'opere fanmade, tra fan-art e cosplay, che spesso e volentieri hanno saputo conquistarsi innumerevoli elogi da parte del pubblico.

Questa volta, però, ad essersi guadagnata la luce dei riflettori troviamo la cosplayer Nocturnal Virus, la quale ha deciso di omaggiare non solo My Hero Academia, ma anche l'indimenticabile epopea degli X-Men. La ragazza, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno splendido cosplay in cui sono stati fusi insieme Bakugo e Jubilee (personaggio che abbiamo avuto modo di vedere sia nei fumetti che nei film dedicati agli X-Men), tenendo conto delle peculiarità di entrambi i personaggi, con un lavoro finale tanto caratteristico quanto riuscito - come potete visionare dall'immagine posta a fondo news - che ha saputo ottenere molti apprezzamenti dai fan.

