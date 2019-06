My Hero Academia x Sanrio: i gadget hanno una data di uscita!

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare molto della serie animata di My Hero Academia, grazie alla pubblicazione del nuovo trailer della quarta stagione, che ricordiamo farà il suo debutto il prossimo 12 ottobre. Poco tempo fa era stata annunciata una collaborazione della serie con Sanrio per la realizzazione di speciali gadget.

Come saprete, Sanrio è una famosa azienda giapponese, nota per aver creato personaggio come Hello Kitty e Rilakkuma. La collaborazione con TOHO, che prende il nome di My Hero Academia x Sanrio, come avevamo già visto, consisterà in una serie di gadget, come portachiavi, borse, spille e portafogli, raffiguranti nove personaggi della serie My Hero Academia, affiancati da altrettanti personaggi di Sanrio, tutti disegnati con una stile Super Deformed.

In particolare, i personaggi dell'opera di Kohei Horikoshi saranno Shota Aizawa, Tsuyu Asui, All Might, Eijiro Kirishima, Tenya Iida, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki e Izuku Midoriya. Per quanto riguarda i gadget, potete vedere la lista completa sul sito ufficiale di My Hero Academia x Sanrio. Si trattano principalmente di oggetti di cartoleria e altri piccoli gadget, venduti ad un prezzo che va dai 400 yen ai 4000 yen circa (quindi dai 3 euro ai 30 euroe al cambio attuale).

Sarebbe stato interessante trovare proposta qualche action figure dalla collaborazione, mentre vi ricordiamo che l'ultimo capitolo 233 di My Hero Academia ci ha svelato i dettagli sul potere di Re-Destro.