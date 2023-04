My Hero Academia x Spy x Family: Hawks, Nagant ed Eri diventano i Forger in una fanart

Uno dei motivi del grande successo di Spy x Family risiede nel suo cast di protagonisti. La famiglia Forger, tenera e al contempo misteriosa, ha conquistato il pubblico. Ma se Yor, Loid e Anya venissero sostituiti? Ecco una fanart crossover tra Spy x Family e My Hero Academia.

Così come i fan di Spy x Family stanno attendendo con ansia l'uscita della Stagione 2 dell'anime, che verrà accompagnata dal debutto nelle sale cinematografiche del film CODE: White, quelli di My Hero Academia aspettano la settima stagione.

Le due serie sono andate in onda in contemporanea da ottobre a dicembre 2022 e forse per questo uno spettatore si è ritrovato a metà tra i due universi narrativi creati da Tatsuya Endo e Kohei Horikoshi.

In questo simpatico mash-up condiviso dall'artista Twitter @ssmirast, Spy x Family perde i suoi caratteristici protagonisti. Anya, Loid e Yor abbandonano il palco per far spazio a Hawks, Lady Nagant ed Eri, i nuovi componenti della famiglia Forger.

Esattamente come Loid e Yor, anche Hawks e Nagant sono due genitori che nascondono una doppia vita al servizio della Pubblica Sicurezza. Eri, invece, possiede un potere particolare e unico, proprio come Anya. Che ne pensate degli eroi di My Hero Academia come protagonisti di Spy x Family?