My Hero Academia x Star Wars: tutti gli omaggi dell'autore ai Cavalieri Jedi

L’autore di My Hero Academia non ha mai nascosto di essere un grande estimatore della cultura pop e, in particolare, un grandissimo appassionato della saga cinematografica di Star Wars. In una recente intervista, Kohei Horikoshi si è detto entusiasta per la Stagione 2 di The Mandalorian. Ecco tutti gli easter egg nascosti nella sua opera!

Da decenni a questa parte, dagli Stati Uniti al Giappone, Star Wars è un fenomeno culturale. E non parliamo solo della saga cinematografica di George Lucas, ma anche dei successivi adattamenti a fumetti, manga e serie televisive. Non è dunque strano che anche un artista famoso come Kohei Horikoshi sia rimasto affascinato dalla “galassia lontana, lontana”.

L’autore di My Hero Academia, in segno di amore verso i cavalieri Jedi, ha nascosto diverse citazioni alla saga all’interno della sua opera. Eccone alcune, tra cui l’omaggio a Star Wars nel trailer di World Heroes Mission.

Diverse località del mondo di My Hero Academia prendono ispirazione da quelle di Star Wars. Alcuni esempi sono l’isola di Nabu del film Heroes Rising, il cui nome ricorda il pianeta Naboo, la città di Hosu, chiaro riferimento al pianeta ghiacciato Hoth, e l’ospedale di Jaku, luogo che cita la battaglia di Jakku tra le forze della Repubblica e quelle dell’Impero.

Anche alcuni personaggi traggono ispirazione dal franchise di Lucas. Il più palese è Nagamasa Mora, lo studente della Classe 1-B che ricorda da molto vicino Chewbacca. Il costume da eroe di Ojiro ha una sorprendente somiglianza con gli abiti da Jedi di Luke Skywalker. Infine, fondamentalmente All For One è Darth Vader. Entrambi hanno riportato gravi ferite, entrambi indossa un elmo simile a un teschio ed entrambi necessitano di un respiratore.

Il ruolo ricoperto da Gran Torino è simile a quello del maestro Yoda. Se l’eroe si è occupato di addestrare Midoriya nelle sue prime fasi, Toda ha invece allenato Luke Skywalker. Come se non bastasse, anche l’aspetto è molto simile.

Nella recente battaglia tra Star & Stripe e Tomura Shigaraki, viene introdotto un personaggio di Star Wars. My Hero Academia 331 cita Star Wars con il riferimento all’ammiraglio Ackbar, che nell’opera di Horikoshi prende il nome di Agbar.

Inko Midoriya, la madre del protagonista Deku, possiede un Quirk, la telecinesi, che è ispirato alla Forza. Una delle tecniche di Mirio Togata si chiama “Minaccia Fantasma”. Questo, è il nome del film Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma.

Infine, la citazione più grande. Durante l’arco del Festival Scolastico, la Classe 1-B decide di mettere in scena uno spettacolo teatrale. Questo, prende il nome di “Romeo, Giulietta e il Prigioniero di Azkaban: Il ritorno dei re”. Durante lo spettacolo, viene ripresa la scena di Star Wars L’Impero colpisce ancora in cui Darth Vader rivela a Luke di essere suo padre. Voi, avevate notato tutte queste citazioni?