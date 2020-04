My Hero Academia e XLARGE insieme per una nuova linea di vestiti

Quella di My Hero Academia è un'epopea che in pochi anni è divenuta una delle più famose e apprezzate da parte del pubblico, un manga concretizzatosi grazie al duro lavoro di Kōhei Horikoshi che dopo il successo riscosso ha visto anche il sopraggiungere di un adattamento animato di cui si è recentemente conclusa la quarta stagione.

Insomma, si parla di risultati incredibili ottenuti dal franchise, che ha velocemente visto il sopraggiungere di film e videogiochi a tema pensati per tenere sempre alto l'interesse dei tanti lettori e spettatori sempre desiderosi d'entrare in contatto con altre produzioni a tema. Ecco quindi spiegato come mai sempre più compagnie si siano lanciate in vari progetti pensate per ingolosire l'utenza, in particolare i collezionisti più accaniti.

Questa volta, però, ad aver saputo conquistare la luce dei riflettori i ragazzi di XLARGE, famoso marchio americano dedito al vestiario che ha fatto sapere d'aver dato forma a una nuova collaborazione con il franchise di My Hero Academia per una nuova linea di vestiti a tema tra jeans e T-shirts, alcune delle quali sono già visionabili nell'immagine posta a fondo news. I vari articoli saranno acquistabili nel negozio online ufficiale di XLARGE e sul sito giapponese "ZOZOTOWN" dal 2 maggio 2020.

