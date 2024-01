My Hero Academia You're Next è canonico? Cosa sappiamo sul nuovo film!

Mentre il manga di My Hero Academia si avvicina sempre più al suo epilogo, lato anime gli appassionati possono festeggiare. Molto presto Studio BONES rilascerà due grandi produzioni, una è la prosecuzione dell'anime televisivo, mentre l'altra un nuovo lungometraggio cinematografico.

La Stagione 7 di My Hero Academia è proprio dietro l'angolo. La storia continuerà con l'introduzione di Star and Stripes, l'eroina numero uno degli Stati Uniti d'America che figura come unica possibilità di salvezza per la società degli eroi giapponesi. Dopo, ci sarà il debutto di un nuovo film anime.

My Hero Academia You're Next è stato presentato attraverso un trailer solamente da poco. All'apparenza, la trama di My Hero Academia You're Next lascia intuire che All Might possa diventare un villain, ma ovviamente non sarà così. La domanda sorge però spontanea. Il nuovo film di My Hero Academia sarà canonico, oppure no?

Analizzando il filmato promozionale, si può notare come Izuku Midoriya indossi il Mid-Gauntlet equipaggiato per la prima volta nel capitolo 309 del manga. Vediamo inoltre gli eroi della U.A. pattugliare un quartiere di una città per salvare dei civili. Questi due dettagli lasciano presagire che il film sarà collocato in linea temporale proprio durante il time-skip seguente al ricevimento dei gauntlet di Midoriya.

Per rispondere alla domanda centrale, comunque, ricordiamo che i film di My Hero Academia sono produzioni originali di BONES create sotto la supervisione di Kohei Horikoshi. Si tratta dunque di eventi inediti che si svolgono durante alcune fasi della storia del mangaka. A ogni modo, l'Atto Finale di My Hero Academia ha confermato la canonicità dei suoi film, per cui forse entro la fine del manga vedremo una conferma sui fatti della quarta pellicola. In base a ciò, si può dire con largo anticipo che My Hero Academia You're Next è canonico.