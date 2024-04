My Hero Academia You're Next, il quarto film si mostra in un teaser trailer spettacolare!

Dopo un affascinante trailer in cui All Might è sembrato il villain di My Hero Academia: You're Next, è stato pubblicato un nuovo scoppiettante teaser del prossimo film sull'IP supereroistica creata da Horikoshi.

Il filmato in questione presenta il team di villain che prenderà parte allo scontro con Deku e compagni, e si sofferma sulla minaccia principale dell'opera, che sarà una sorta di sosia di All Might, in grado di replicarne l'aspetto, la voce e, apparentemente, anche i micidiali colpi.

A quanto pare, tutta la classe di Midoriya Izuku dovrà partecipare alla battaglia che, stando ad alcune sequenze del trailer, coinvolgerà anche alcuni Eroi Professionisti come Endeavor e Mount Lady.

La tensione è palpabile, il senso di pericolo è fortissimo e, come da tradizione, le scene d'azione animate da Studio Bones sembrano di altissimo livello.

Negli ultimi secondi del video viene confermata la data d'uscita nelle sale giapponesi: 2 Agosto 2024. Ad ogni modo, speriamo che venga presto annunciata la pubblicazione sul suolo italiano, dato che i precedenti lungometraggi di My Hero Academia sono sempre arrivati al cinema senza problemi.

Inoltre, ci teniamo a ricordare ai fan del mondo ideato da Horikoshi che la Stagione 7 di My Hero Academia arriverà su Crunchyroll il prossimo mese, quindi non dovremo aspettare molto prima di tornare ad immergerci nei combattimenti pirotecnici tra eroi e villain.

Piaciuto il nuovo teaser trailer? Credete che il quarto film di My Hero Academia abbia le potenzialità per diventare il migliore in assoluto del brand? Diteci la vostra qui sotto, nella sezione commenti!

