My Hero Academia You're Next: All Might diventa un villain? La trama del film spiegata

Le tanto attese novità sul quarto film di My Hero Academia promesse da Weekly Shonen Jump sono infine arrivate. Sul nuovo numero della rivista giapponese edita da Shueisha è stata mostrata una locandina promozionale, mentre in rete è stato pubblicato un trailer. Questi, però, suscitano alcune perplessità sulla trama del film.

A una visione poco attenta del trailer di My Hero Academia You're Next si potrebbe dire che sia All Might il prossimo villain che Deku e gli aspiranti eroi della Classe A-1 dovranno affrontare. Ma sarà davvero così?

È soprattutto la locandina della pellicola – che potete osservare voi stessi in calce all'articolo – a dar vita a questa possibilità. Vediamo infatti l'All Might della Silver Age con gli occhi spiritati e maligni andare contro Midoriya, Bakugo e gli altri. Non si tratta di una linea temporale alternativa, né di una manipolazione mentale. Toshinori Yagi ha perso per sempre One For All e non lo vedremo più nei panni di All Might.

La trama di My Hero Academia You're Next sembra collocarsi subito dopo gli eventi dell'Incidente di Kamino, e dunque della battaglia finale tra All Might e All For One. Dopo aver alzato il pugno al cielo in simbolo di vittoria, Toshinori Yagi puntò il dito verso la telecamera per indicare il suo prossimo erede. Questo gesto è stato colto in malo modo da uno spettatore dall'aria oscura. Osserviamo un villain dai capelli biondi, mascherato e dall'elegante abito bianco ritenersi l'erede di All Might. Esibendo una capigliatura dai ciuffi uguali a quelli di All Might, metterà in pericolo la società giapponese. Ancora non sappiamo quale sia il suo Quirk, che in qualche modo sia in grado di copiare One For All?