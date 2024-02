My Hero Academia You're Next: perché il quarto film della serie sarà anche il migliore

Ciò che rende speciali i film di My Hero Academia è che sono stati confermati come canonici dall'autore, rendendo ufficiali alcuni personaggi o sfaccettature specifiche di queste pellicole. Con già tre film alle spalle, l'attesa per il quarto è altissima e ci sono buone possibilità che sia il migliore. Perché?

Innanzitutto, il recente trailer My Hero Academia You're Next inizia riprendendo uno dei momenti più belli di tutta la storia imbastita da Kohei Horikoshi: il colpo finale di All Might nello scontro con All For One. In quest'occasione, All Might guardò verso le telecamere e, con un dito, indicò il suo successore: Midoriya Izuku.

All'epoca, il destinatario dell'eredità lasciata da All Might era segreto e il gesto dell'eroe fu visto dai media come un atto simbolico per rassicurare le persone sul fatto che li fuori, da qualche parte, esiste un "altro All Might" pronto a proteggere il prossimo.

Nel prossimo film, sembra che il messaggio di All Might sia stato recepito dalla persona sbagliata. Infatti, all'interno del trailer, vediamo apparire una sorta di sosia dell'ex eroe n°1, con persino lo stesso voice acting. Ovviamente, si tratta di un impostore che vuole occupare lo spazio lasciato da All Might con qualsiasi mezzo necessario, anche imitandolo.

Deku e compagni si troveranno quindi in una situazione particolare, dovendo affrontare una copia del loro idolo assoluto.

Il regista del prossimo film, per la prima volta, non sarà Kenji Nagasaki, bensì Tensai Okamura, il regista di Blue Exorcist e Wolf's Rain, due opere di indubbia qualità. Quindi il futuro del film è in buone mani.

Per quanto riguarda il discorso canonicità, cercando di evitare qualsivoglia spoiler, è molto difficile, arrivati a questo punto dell'anime, trovare uno spazio in cui collocare la vicenda, ma aspetteremo conferme ufficiali da Kohei Horikoshi, l'autore del manga.

Cosa ne pensate di ciò che si è visto del nuovo film di My Hero Academia? Ha le carte in tavola per superare i suoi precedecessori? La sezione commenti è a vostra completa disposizione per discuterne!