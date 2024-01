My Hero Academia You're Next: nuovo trailer del quarto film, All Might sarà un Villain?

In seguito all’ottima accoglienza dei primi tre lungometraggi animati che hanno aggiunto situazioni interessanti nella storia di Izuku Midoriya e della Hero Society, la serie di My Hero Academia sta per espandersi con un ulteriore film. Intitolato My Hero Academia: You’re Next, il progetto si è mostrato in un primo trailer a dir poco sorprendente!

Come avvenuto in passato, anche il materiale raccontato in questa pellicola sarà del tutto originale, e non è stato confermato se rientrerà nel canone narrativo di Kohei Horikoshi. Nel corso del trailer, che potete vedere nel video presente in cima alla notizia o sul canale YouTube di TOHO Animation, sono presenti diversi dettagli interessanti. Prima di tutto sembra che All Might sarà centrale nella storia, come si era evinto dalla prima locandina del film, anche se potrebbe addirittura ritrovarsi a svolgere il ruolo di antagonista, come si evince dalla sequenza finale in cui quello che sembra essere un Villain si toglie la maschera per mostrare l’iconico ciuffo biondo del Simbolo di Pace.

A confermare la presenza di All Might come personaggio negativo, o almeno come ostacolo per le imprese dei giovani Heroes della Classe 1-A è anche la prima key visual ufficiale del film, presente in fondo alla pagina, dove Deku, Bakugo, Shoto, Ochaco e Iida sono rappresentati mentre cercano di attaccare proprio il Numero Uno, circondato da un’aura oscura. Non è chiaro se questa versione di All Might sia effettivamente Toshinori Yagi o qualcuno estremamente simile a lui o che abbia preso il controllo del suo corpo, ma è evidente la sua pericolosità.

Alla fine, il trailer ha confermato anche la data d’uscita del film in Giappone. My Hero Academia: You’re Next uscirà il 2 agosto 2024 in Giappone. Prima di salutarci, ecco il paragone di Horikoshi del quarto film con Dragon Ball,