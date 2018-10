My Hero Acadmia: una mostra ci porta all'interno delle ambientazioni dell'anime!

Avete mai sognato di vivere nel mondo di My Hero Academia? Se la risposta è sì, sappiate che esiste un luogo in Giappone, a Ikebukuro Sunshine City, in cui sono state assemblate con fedeltà maniacale le location più rappresentative della serie, con i fan che possono perdersi nei luoghi immaginati da Kōhei Horikoshi.

My Hero Academia ha raggiunto una popolarità enorme, e le prove vengono anche da eventi come la mostra (lunga una settimana) allestita a Ikebukuro Sunshine City, che permetterà a tutti i fan della serie di passeggiare tra i propri beniamini, attraversando ricostruzioni fedeli fin nei minimi dettagli delle ambientazioni più famose viste nell'anime.

La mostra ripercorre così i momenti più importanti accaduti nel corso della serie, permettendo ai visitatori di immergersi totalmente nella storia che hanno visto svolgersi sullo schermo. L'esibizione è divisa in sette zone, ognuna relativa a uno dei luoghi più significativi dell'universo di My Hero Academia, e l'appassionato è incoraggiato a scattare foto in posa con le figure riprodotte dei propri eroi nel loro ambiente, tranne che per una serie di immagini relative al film in prossima uscita.

Si va dall'ingresso con tutti i componenti della Classe A-1, fino agli spogliatoi con gli armadietti degli studenti (in particolare quelli di Toru Hagakure, Yuga Aoyama, Hanta Sero e Mezo Shoji), passando attraverso la classe con tanto di lavagna e i dormitori. Non mancano il bar dove si riuniscono i villain (con dettagli veramente stupefacenti, come le carte sul bancone) e la stanza di Deku, con il suo ormai famosissimo quaderno degli appunti e il santuario in onore di All Might.

La parte finale della terza stagione non è coperta, essendo la mostra stata pianificata prima della sua conclusione. L'ultima parte è dedicata ad alcuni pannelli con informazioni sui personaggi di My Hero Academia: Two Heroes. L'esibizione durerà ancora fino all'8 ottobre.

My Hero Academia è anime tratto dal manga omonimo di Koheri Horikoshi, ed è arrivato alla sua terza stagione. La quarta è stata annunciata ufficialmente in questi giorni, mentre le prime stagioni sono state trasmesse in simulcast su VVVVID. Le puntate doppiate in italiano sono trasmesse da settembre 2018 su Italia 2.