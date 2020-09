My Hero Accademia: Shigaraki diventa ancora più terrificante in un modello 3DCG

L'opera scritta e disegnata da Kohei Horikoshi, My Hero Academia , ha compiuto da poco sei anni di pubblicazione sulla rivista Weekly Shonen Jump, e con l'incredibile successo ottenuto sono stati realizzati e annunciati numerosi e interessanti progetti, come una trasposizione live action, degli spettacoli teatrali e anche un manga spin-off.

Non sorprenderebbe quindi vedere magari anche un corto o anche un lungometraggio totalmente realizzato in 3DCG, che riporti quindi le avventure di Izuku Midoriya e dei suoi compagni della Classe 1-A, contro i Villain che minacciano continuamente la quiete pubblica.

Nelle scorse settimane vi abbiamo mostrato diversi modelli 3DCG di alcuni studenti del liceo Yuei, e l'artista che li ha creati, conosciuto su Instagram come @hkoskine, ha realizzato stavolta uno Shigaraki terrificante e realistico, anche se non rispetta totalmente il design originale elaborato da Horikoshi. In calce alla notizia potete trovare il post con quattro immagini dedicate ad uno degli antagonisti principali della serie.

Il fan è riuscito perfettamente a trasmettere l'inquietudine che caratterizza sin dai primi capitoli il tormentato personaggio di Tomura Shigaraki. Ricordiamo che in rete sono già emersi gli spoiler del capitolo 283 di My Hero Accademia, e vi lasciamo ad un bellissimo cosplay di Kleiner Pixeln dedicato alla piccola Eri.