My Hero, il one-shot di Kohei Horikoshi che ha ispirato My Hero Academia

Al finale di My Hero Academia manca sempre meno, ma per il momento mettiamo da parte solamente per un attimo la sconvolgente guerra tra Heroes e Villain che attualmente domina le pagine del manga per tornare agli albori della serie. Sapevate che My Hero Academia di Kohei Horikoshi non nasce nel 2014?

Sebbene sia la sua opera più importante, nonché quella che l’ha portato al successo internazionale, My Hero Academia non è il primo lavoro di Kohei Horikoshi. A dir la verità, la storia di Midoriya e degli aspiranti Heroes della 1-A dello Yuei non parte nemmeno nel 2014 con la pubblicazione del primo capitolo intitolato “Izuku Midoriya: Origin”, ma molto più dietro.

Horikoshi nel 2008 pubblicava My Hero, un one-shot su cui si è poi successivamente sviluppato My Hero Academia. Scopriamo i segreti di questo racconto sconosciuto ai più! Ecco inoltre un suggerimento su quello che Horikoshi scriverà dopo My Hero Academia.

Protagonista del one-shot Boku no Hero è Jack Midoriya, che oltre al cognome, condivide anche quasi lo stesso aspetto fisico del nostro eroe preferito. Jack non è un ragazzino, ma un uomo fragile che lavora in un negozio di vendita di accessori per eroi e che sogna di diventare anche lui uno Hero. Oltre che Midoriya, anche un altro importante eroe è stato ispirato a un protagonista di My Hero. Parliamo di Snipe, l’omonimo protagonista del one-shot. All’interno dell’articolo trovate i confronti tra i suddetti personaggi. E voi, conoscevate la fonte di ispirazione di My Hero Academia?

