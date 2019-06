My Heroine Academia: pubblicato il primo capitolo della serie spin-off

My Hero Academia è una delle serie shonen più apprezzate degli ultimo tempi. Recentemente è stato pubblicato il trailer della quarta stagione dell'anime, che ci ricorda quanti siano i personaggi, tra Hero e Villain, che popolano la serie. Non ci stupisce infatti, l'arrivo del primo capitolo della nuova serie spin-off, My Heroine Academia.

Uno dei punti di forse della serie principale di Kohei Horikoshi, è quello di avere molti personaggi ognuno con la sua caratterizzazione e storia. Risulta quindi interessante la scelta di proporre serie spin-off in grado di approfondire personaggi che resterebbero altrimenti poco esplorati.

My Hero Academia vanta già una serie spin-off, ovvero Vigilante: My Hero Academia Illegals e ora, grazie alla rivista editata da Shueisha, Jump GIGA, i fan hanno la possibilità di leggere nuove storie basate sulle eroine che popolano il manga, con My Heroine Academia.

Il primo capitolo ha di recente fatto il suo debutto e ha visto Momo al centro dell'attenzione. Scritto da Yoco Akiyama, ha mostrato le nostre protagoniste fare un'uscita "di lusso", mentre Uraraka, provenendo da una famiglia in difficoltà economica, ha cercato di adattarsi nel modo migliore.

Continuando a parlare di Uravity, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un bellissimo cosplay di Uraraka in costume da bagno.