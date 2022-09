My Home Hero, presto in arrivo importanti informazioni sull'anime

Nonostante sia trascorso qualche mese dall’annuncio ufficiale dell’adattamento animato di My Home Hero, al momento non si hanno ancora informazioni sulla produzione. Presto però la situazione potrebbe cambiare. Ecco quando verranno rivelati i dettagli sull’anime.

Stando al leaker di Twitter @MangaMoguraRE, sul prossimo numero di Weekly Young Magazine ci sarà un inserto dedicato a My Home Hero. Dunque, i dettagli sulla produzione dell’anime verranno rivelati il 3 ottobre all’interno dell’uscita 44 del 2022 della rivista giapponese. My Home Hero è la seconda serie di Naoki Yamakawa, arrivata dopo I'm Standing on a Million Lives che conta una serie anime in due stagioni.

La serie manga di My Home Hero è recentemente tornata dopo una lunga pausa. Con oltre 2 milioni di copie in circolazione, il 6 ottobre 2022 vedrà la luce il diciottesimo tankobon dell’opera scritta da Naoki Yamakawa e disegnata da Masashi Asaki. In questo numero, ambientato sette anni dopo la seconda parte, viene lanciato l’arco narrativo finale.

My Home Hero racconta la vita di un classico salary man giapponese. Sposato con una moglie affidabile e padre di una figlia che a volte si comporta in modo ribelle, ha una vita felice. Un giorno però scopre che sua figlia è stata picchiata, dando inizio a un pericoloso viaggio per proteggere la sua famiglia.