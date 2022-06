My Home Hero, secondo un leaker l'anime verrà annunciato a breve

Negli ultimi tempi sono state annunciate diverse novità nel mondo degli anime. Nella stagione estiva 2022 esordirà l'anime di Uncle From Another World, prodotto Netflix davvero molto atteso dai fan, che avrà sicuramente un buon riscontro. Un noto leaker negli ultimi giorni ha poi annunciato in via non ufficiale l'anime di My Home Hero.

@Spanku_u è famoso su Twitter per essere un leaker molto affidabile, che recentemente ha parlato dell'annuncio a breve del nuovo anime di Trigun. Quando si pronuncia su qualcosa, solitamente @Spanku_u non sbaglia, e la notizia viene confermata ufficialmente dopo un breve periodo.

L'ultimo tweet di @Spanku_u riguarda l'annuncio dell'anime di My Home Hero, tratto dall'omonimo manga ancora inedito in Italia. L'opera, scritta da Naoki Yamakawa e illustrata da Masashi Asaki è iniziata nel 2017 tra le pagine della rivista Weekly Young Magazine di Kodansha ed è tutt'ora in corso.

My Home Hero è un thriller slice of life che narra le vicende di un padre di mezz'età che si sente un insignificante fallito, ma a causa di sua figlia dovrà intraprendere un incredibile viaggio. La serie sta riscuotendo un ottimo successo in Giappone, tanto che a febbraio 2022 è stato pubblicato il diciassettesimo tankobon dell'opera.

Non sappiamo altri dettagli sull'anime di My Home Hero, ma attendiamo un annuncio per vie ufficiali a breve. Il successo riscosso in Giappone dal manga unito a una casa di animazione popolare (MAPPA? Wit Studio?) potrebbe portare a un prodotto di livello assoluto, sicuramente tra i più attesi delle prossime stagioni.