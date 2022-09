My Home Hero: trailer, poster e finestra di debutto per l'adattamento anime

Le tanto attese novità su My Home Hero sono infine arrivate, come suggerivano alcuni leak emersi in rete qualche giorno fa. Attraverso le pagine ufficiali della serie sono stati condivisi un trailer e un poster che svelano nuove informazioni sull’adattamento animato.

Tratto dal manga di Naoki Yamakawa, autore anche dell’anime in due stagioni I’m Standing on a Million Lives, My Home Hero debutterà nel corso della prossima stagione primaverile. Più precisamente l’adattamento esordirà nel corso del mese di aprile 2023.

La finestra di uscita di My Home Hero è stata svelata dal nuovo materiale promozionale pubblicato sui social. È stato infatti pubblicato un primo filmato promozionale, accompagnato da una locandina che ritrae il protagonista e alcune sue foto ricordo.

Sono infine state rivelate anche novità riguardanti il cast vocale originale. Tetsuo Tosu, un produttore di giocattoli di 47 anni, verrà doppiato da Junichi Suwabe. Sua moglie Kasen Tosu sarà invece interpretata da Sayaka Ohara. La figlia della coppia, Reika Tosu, avrà la voce di Chihiro Shirata, mentre il criminale ventenne Kyoichi Majima quella di Kent Ito.

Takashi Kamei di Transformers: War for Cybertron Trilogy – Earthrise dirige l’anime presso Tezuka Productions. Kohei Kiyasu scrive e supervisiona le sceneggiature, mentre Masatsune Noguchi si occupa del design dei personaggi.