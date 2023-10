My Instant Death Ability Is So Overpowered sta per mostrarsi all'Anime NYC

L'Anime NYC è un evento in cui i migliori servizi streaming e case di produzione di anime svelano le prossime nuove uscite dell'anno. Questa volta, HIDIVE mostrerà al pubblico My Instant Death Ability Is So Overpowered, la nuova serie anime isekai in anteprima assoluta.

Questa nuova uscita anime di HIDIVE segue il giovane Yogiri Takatou catapultato in un universo completamente nuovo, in cui dovrà lottare per sopravvivere. L'opera è l'adattamento anime di di una light novel omonima, scritta da Tsuyoshi Fujitaka e disegnata da Chisato Naruse.

E' possibile dare un primo sguardo al nuovo adattamento anime con il teaser della serie, che è stato offerto ai fan questo agosto. Un altro trailer di My Instant Death is so Overpowered è stato rilasciato lo scorso anno. La serie animata uscirà a gennaio 2024.

Questa è la trama offerta dall'editore statunitense J-Novel: "Svegliandosi nel caos assoluto durante una gita scolastica, Yogiri Takatou scopre che tutta la sua classe è stata trasportata in un altro mondo! Tuttavia, mentre stava dormendo ha perso la possibilità di ricevere il Dono. Ancora peggio, lui e un altro compagno di classe sono stati spietatamente abbandonati dai loro amici ed è stato lasciato come esca per distrarre un drago lì vicino. Sebbene non sia infastidito dal pensiero di morire, decide con riluttanza di proteggere il suo compagno. Tuttavia, scopre di avere il potere della 'Morte Instantanea', un'abilità estremamente potente nel suo mondo".