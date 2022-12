My Instant Death Ability Is So Overpowered: rivelato il teaser trailer dell'anime isekai

In un periodo in cui il genere isekai si afferma sempre più preponderante nel mercato sono tanti gli studi d'animazione che si adoperano ad adattamenti o creazioni di anime così caratterizzati. Ad esempio MAPPA lavora a Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill e poi c'è My Instant Death Ability Is So Overpowered.

In My Instant Death Ability Is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me!, questo il nome completo, Yogiri Takatou e Tomochika Dannoura sono abbandonati in un altro mondo colmo di insidie. Era il 2016 quando questa light novel fantasy con tanta azione e avventura nacque dalla penna di Tsuyoshi Fujitaka e dai copic di Chisato Naruse.

Al franchise si aggiunge una serie anime della quale non si hanno molte notizie ma quanto meno un teaser trailer, presente in cima alla pagina della notizia, è stato pubblicato il giorno 1 dicembre 2022 per celebrare l'annuncio. La promo di My Instant Death Ability Is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me! dura pochi secondi e si vede la coppia di protagonisti affrontare pericolose creature, attraverso vignette del manga.

Infatti un manga del franchise è edito dal 2018 e illustra grazie ai lavori di Hanamaru Nanto le vicende della light novel My Instant Death Ability Is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me!. Agli amanti del genere non resta dunque che attendere ulteriori sviluppi e nel frattempo potrebbe essere di loro interesse sapere che è uscita la key art della terza stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime.