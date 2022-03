My Isekai Life: l'anime debutta in estate! Key visual e informazioni sulla opening

Il primo trailer di My Isekai Life aveva acceso l'entusiasmo della community, che ora finalmente conosce la finestra di rilascio della serie anime. L'adattamento della novel fantasy debutterà in estate!

Sull'account Twitter ufficiale di My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World è stato svelato che la trasposizione animata debutterà nella stagione estiva. La premiere è infatti previsa per il mese di luglio 2022.

Attraverso una visual art, è stato poi annunciato che la sigla di apertura dell'anime è composta dalla rock band Non Stop Rabbit. I tre elementi del gruppo, saranno dunque la voce dell'opening della serie, animata dallo studio REVOROOT. Keisuke Kojima è accreditato come regista, Norihito Saitama come direttore dell'animazione, mentre Naohiro Fukushima come supervisore. Questo, non sarà l'unico isekai in arrivo nel corso dell'anno. Un trailer ha rivelato l'uscita di Overlord Stagione 4.

La trama di My Isekai Life segue le vicende di Yuji Sano, che, tornato a casa dal lavoro, riceve uno strano messaggio sul suo personal computer. Il ragazzo, viene convocato in un mondo alternativo, dove diventa un domatore di mostri. In seguito, ottiene anche una seconda professione, con la quale risveglia dei poteri magici. Cosa riuscirà a fare dopo aver domato una semplice melma?