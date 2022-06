My Isekai Life debutta a luglio: un'ora la durata del primo episodio

Sul sito web ufficiale di My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World! è stata rivelata la data di uscita della serie anime. La runtime del primo episodio dell’adattamento delle light novel di Shinkoshoto è sbalorditiva.

In precedenza, era stato rivelato che My Isekai Life sarebbe uscito in estate. Ora, lo staff di produzione ha comunicato la data di debutto ufficiale. Sulle reti televisive giapponesi, la serie arriva dal 4 luglio con un primo episodio della durata totale di 1 ora.

La data della premiere è stata accompagnata da un nuovo trailer di My Isekai Life. Questo, oltre che mostrare le ambientazioni e alcune scene di azione, presenta la sigla di apertura dell’anime, “Mujikai no Tensai” (Obliviously Talented) del gruppo rock Non Stop Rappit.

La trama di My Isekai Life segue le vicende di Yuji Sano, dipendente di un’azienda molto dura nei confronti dei suoi lavoratori. Tornato a casa dopo una lunga giornata di lavoro, sul suo computer compare un messaggio enigmatico: “Sei stato convocato in un mondo alternativo!”. Portato in un mondo virtuale, simile a quello di un videogioco, Yuji diventa un domatore. Poi, ottiene una seconda professione, il saggio, che risveglia dei poteri magici in lui.

Keisuke Kojima è accreditato come regista e character designer presso lo studio d’animazione REVOROOT. Kiyotaka Suzuki è il suo assistente alla regia, mentre Naohiro Fukushima si occupa delle sceneggiature. Norihito Saitama è il capo direttore dell’animazione e aiuto character designer. L’adattamento manga delle light novel risale al 2018. E voi, seguirete questo nuovo anime di genere isekai?