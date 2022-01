My Isekai Life: trailer, visual e informazioni per l'anime dalla novel fant

Sul canale YouTube ufficiale del distributore giapponese Pony Canyon è stato rilasciato un nuovo video promozionale di My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World. Ecco tutte le informazioni sull’adattamento della novel scritta da Shinkoshoto e illustrata da Huuka Kazabana.

Dal successo della light novel My Isekai Life, e dal seguente adattamento manga, verrà tratta una trasposizione animata, di cui sono stati recentemente condivisi i primi dettagli. Keisuke Kojima si occuperà della regia presso lo studio REVOROOT, con Kiyotaka Suzuki accreditato come suo assistente. Naohiro Fukushima si occuperà della composizione della serie, mentre Norihito Saitama è il direttore principale dell’animazione. Il voice cast giapponese comprende Hikaru Tohno, Mai Kanmo e Haruna Mikawa come doppiatori di Sura, Surapacchi e Mayusawa.



La serie anime di My Isekai Life, in arrivo nel corso del 2022, è incentrata su Yuji Sano, il quale lavora per un’azienda molto dura nei confronti dei suoi dipendenti. Dopo essere tornato a casa da un turno di lavoro straordinario, riceve uno strano messaggio sul suo computer. Yuji viene convocato in un mondo alternativo fantasy, in pieno stile videogioco. Con questa sua seconda professione segreta, risveglia dei misteriosi poteri magici.



