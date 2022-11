My Life as Inukai-san's Dog: ASMR seducente e trailer senza censure

In My Life as Inukai-san's Dog un adolescente un mattino si sveglia e scopre di essere diventato il cane da compagnia della sua bella compagna di classe Karen Inukai. Mentre Karen in classe è fredda e inespressiva, a casa svela tutta la sua dolcezza al cagnolino. Si notano dei parallelismi con un recente cosplay sexy di Makima.

Il manga per adulti di Furukawa My Life as Inukai-san's Dog, conosciuto in Giappone con il titolo Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta, letteralmente Se diventassi un cane verrei essere preso in braccio dalla persona che mi piace, ha il suo adattamento anime in produzione, per il quale è arrivata una ingente quantità di novità. Il sito ufficiale ha, per iniziare, rivelato un secondo video promozionale disponibile su YouTube in due versioni: con e senza censura. In cima alla news trovate la prima versione mentre la promo ecchi di My Life as Inukai-san's Dog (in calce) ha la restrizione di età.



La opening si chiama Gyakyū☆Fuwaku☆Fraction ed è cantata da una marea di performer: Miyuki Hashimoto, Yui Sakakibara, Rita with AiRI, Ayumi, Rekka Katakiri, Yumi Kawamura, Sayaka Sasaki, Duca, Mitsuki Nakae, Nomiko, Aki Misato, yozuca*, rino, and riya (eufonius). Un pezzo della canzone è già apprezzabile nel suddetto trailer.

Alle novità di My Life as Inukai-san's Dog si aggiunge una nuova key visual visibile in calce alla notizia che mostra le tre compagne di classe in pose ammiccanti. Nell'immagine leggiamo anche la data di debutto ovvero il 6 gennaio del 2023 su Tokyo MX. Inoltre, è stato pubblicato un nuovo video ASMR con Saya Aizawa nei panni di Karen.

Al teaser trailer di My Life as Inukai-san's Dog di agosto si è aggiunta una montagna di novità. Guarderete questo nuovo anime isekai erotico?