My Life as Inukai-san's Dog, i doppiatori visivamente in imbarazzo a causa dell'anime

Oggi la moltitudine di anime ecchi prodotti in Giappone, visto il successo del genere nel Sol Levante, spinge le varie produzioni ad organizzare eventi dal vivo con il cast per riproporre alcune delle scene salienti. Quanto accaduto con My Life as Inukai-san's Dog, tuttavia, non è passato inosservato.

L'anime di My Life as Inukai-san's Dog si è recentemente concluso, una produzione di stampo ecchi che ha fatto parlare di sé per alcuni momenti in particolare. Per celebrare la fine della trasmissione, la produzione ha organizzato un evento dal vivo con il cast per riprodurre alcuni momenti della serie, persino quelli un po' più espliciti.

Una scena in particolare, con protagonista Usagi in atti espliciti con il bordo di un tavolo al minuto 36:15 del video allegato in cima, ha messo visibilmente in imbarazzo sia la doppiatrice Yurie Kozakai, che l'intero cast invitato a partecipare alla sessione dal vivo. Ovviamente la community ha criticato la produzione per questa gaffe tra chi l'ha condannata come 'molestia' e chi, invece, ha ritenuto inopportuno ed offensivo proporre in diretta una sequenza di questo tipo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa polemica? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.